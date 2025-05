Stand: 04.05.2025 13:41 Uhr Hamburger Fußball-Verbandspokal: USC Paloma folgt Norderstedt ins Finale

Oberligist USC Paloma steht wie im Vorjahr im Endspiel des Hamburger Fußball-Verbandspokals. Das Team von Coach Marius Nitsch bezwang am Sonntagmorgen den Ligarivalen SV Halstenbek-Rellingen mit 4:0. Matchwinner für die "Tauben" war Haron Sabah mit drei Treffern. Zudem war Luca Albrecht für den USC erfolgreich. Bereits am Sonnabend war Regionalligist Eintracht Norderstedt durch einen 3:2-Erfolg beim Oberligisten Altona 93 in das Endspiel am 25. Mai eingezogen. Der Gewinner des Finals qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Ergebnisse Hamburger Verbandspokal | 04.05.2025 13:40