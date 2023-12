Stand: 05.12.2023 21:46 Uhr Hamburg Towers müssen sich im Eurocup erneut geschlagen geben

Die Hamburg Towers müssen in dieser Saison im Eurocup weiter auf ihren ersten Heimsieg warten. Zum Start der Rückrunde unterlag der Basketball-Bundesligist dem ukrainischen Club Prometey Slobozhanske in der Inselparkhalle mit 83:97 (35:52) und kassierte im zehnten Gruppenspiel die neunte Niederlage. Die erneute Achtelfinalteilnahme rückt für die Hamburger damit in immer weitere Ferne. Beste Werfer der Gastgeber waren Lukas Meisner und William Christmas mit je 16 Punkten. | 05.12.2023 21:45