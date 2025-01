Stand: 26.01.2025 19:01 Uhr Hamburg Towers feiern Comeback-Sieg in der BBL

Die Towers Hamburg sind erfolgreich in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. Vor 3.400 Zuschauern in der ausverkauften Inselpark-Arena bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky die Würzburg Baskets nach einer eindrucksvollen Aufholjagd mit 68:66 (34:39) und hält damit Anschluss an die Play-In-Plätze. Die meisten Punkte für die Towers erzielte Jordan Barnett mit 14 Zählern. Ergebnisse und Tabelle | 26.01.2025 19:01