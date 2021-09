Stand: 18.09.2021 11:53 Uhr Hamburg Towers: Testspielniederlage vor 752 Fans

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat am Freitagabend - gut eine Woche vor Saisonstart - beim Testspiel gegen die BG Göttingen mit 78:88 (40:48) verloren. "Es war ein sehr guter Test für uns, vor allem was die Physis angeht. Das hat Göttingen heute besser gemacht als wir", meinte Assistenztrainer Benka Barloschky. Für die Partie waren 1300 Fans in der Inselparkhalle zugelassen - gekommen waren nur 752 Anhänger. In der Halle galt die 2G-Regel, es durften also lediglich Geimpfte und Genesene das Spiel live vor Ort verfolgen. Vor der Corona-Pandemie war die Halle mit einer Kapazität von 3400 Plätzen regelmäßig ausverkauft. | 18.09.2021 11:50