Stand: 20.10.2023 16:55 Uhr HSV-Trainer Walter: Innenraumverbot auf Bewährung

Trainer Tim Walter vom Zweitligisten Hamburger SV ist wegen eines unsportlichen Verhaltens zu einem Innenraumverbot von zwei Meisterschaftsspielen verurteilt worden, dieses ist bis Sommer 2024 auf Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der HSV-Coach eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zahlen. Das Urteil des DFB-Sportgerichts gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt. Walter hatte vor Beginn einer Doping-Trainingskontrolle der NADA den zuständigen Dopingarzt am 23. September 2023 in Hamburg lautstark angeschrien und "erheblich verbal beleidigt", schrieb der DFB. Mittlerweile habe sich Walter für sein Fehlverhalten entschuldigt. | 20.10.2023 16:55