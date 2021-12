Stand: 14.12.2021 11:54 Uhr HSV - Schalke 04 ist ausverkauft

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann sein Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr/NDR Livecenter) gegen den FC Schalke 04 vor der maximal zulässigen Zahl von 15.000 Zuschauern austragen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, ist die letzte Partie des Jahres im Volksparkstadion ausverkauft. Die beiden ehemaligen Bundesligisten gehen punktgleich mit jeweils 29 Zählern in den Jahresendspurt. Nur die um zwei Treffer bessere Tordifferenz trennt den Tabellendritten aus Hamburg vom Vierten aus Gelsenkirchen. | 14.12.2021 11:49