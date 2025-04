Stand: 30.04.2025 15:02 Uhr HSV: Hoffnungsträger Muheim nach Verletzung wieder im Training

Der Hamburger SV kann im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf ein Comeback seines wichtigen Abwehrspielers Miro Muheim hoffen. Drei Wochen nach seinem Muskelfaserriss in der Wade absolvierte der Schweizer Nationalspieler am Mittwoch erstmals wieder eine komplette Trainingseinheit mit dem Team. Seit dem Ausfall des 26 Jahre alten Linksverteidigers hat der HSV kein Spiel mehr gewonnen. In den drei Partien ohne Muheim holte der Aufstiegsfavorit nur einen Punkt. | 30.04.2025 15:01