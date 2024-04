Stand: 21.04.2024 16:56 Uhr HSV-Handballer verpassen Sieg gegen VfL Gummersbach

Der HSV Hamburg hat seine Serie in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Das 33:33 (18:17) am Sonntag gegen den VfL Gummersbach war für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen das mittlerweile siebte Spiel ohne Niederlage hintereinander. Es war aber auch ein Punktverlust. Quasi mit dem Abpfiff glich Julian Köster für die Gäste aus. Großen Anteil am Remis hatten Dani Baijens mit neun Treffern sowie Torhüter Johannes Bitter mit 13 Paraden. Für den VfL kam Milos Vujovic auf elf Tore. Ergebnisse und Tabelle | 21.04.2024 16:48