Stand: 09.09.2021 15:53 Uhr HSG Nordhorn-Lingen verlängert mit Trainer Kubes

Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat trotz des Abstiegs aus der Bundesliga den Vertrag mit Trainer Daniel Kubes bis 30. Juni 2024 verlängert. "Ich spüre viel Verantwortung und will die HSG Nordhorn-Lingen sehr gerne in den nächsten drei Jahren begleiten", sagte der Ex-Profi bei der Teamvorstellung, wie die "Grafschafter Nachrichten" berichteten. Die HSG startet am Sonntag (16.30 Uhr) mit einem Spiel beim HC Empor Rostock in die neue Zweitliga-Saison. | 10.09.2021 11:18