Stand: 10.11.2024 08:52 Uhr Greifswalder FC gewinnt 3:0 in Eilenburg

Der Greifswalder FC hat am Sonnabend das Auswärtsspiel beim FC Eilenburg mit 3:0 (0:0) gewonnen. Es waren die ersten drei Punkte nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg und auch der erste Dreier für den neuen Trainer Markus Zschiesche. Bis zur Halbzeit war es noch ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Seitenwechsel übernahm aber der GFC das Kommando und sorgte mit Toren durch Abu-Alfa (53.), Benyamina (64.) und Ndualu (90.+2) für ein deutliches Ergebnis. In der Tabelle der Regionalliga Nordost verbesserten sich die Greifswalder um eine Position und stehen jetzt auf Platz 9. Für den GFC geht es am kommenden Sonnabend im Landespokal weiter. Im Achtelfinale geht es zum Verbandsligisten SV Siedenbollentin.

