Stand: 16.08.2024 22:30 Uhr Golf: Henseleit hält bei Scottish Open Kontakt zur Spitze

Die Hamburger Profi-Golferin Esther Henseleit ist weiterhin in starker Form und liegt auch nach dem zweiten Tag der Scottish Open in Reichweite zur Spitze. In Ayrshire spielte die Silber-Gewinnerin von Paris eine 71, blieb damit einen Schlag unter dem Platzstandard und steht nach zwei Runden bei 141 Schlägen auf dem geteilten sechsten Rang. Mit drei Schlägen weniger liegt Olympiasiegerin Lydia Ko (Neuseeland) auf dem geteilten dritten Platz, die Führung haben Megan Khang (USA) und Minjee Lee (Australien) mit je 136 Schlägen inne. Für Henseleit hat die Veranstaltung besondere Bedeutung, weil sie noch um die Qualifikation für den Solheim Cup kämpft. | 16.08.2024 22:30