Wo die Liebe hinfällt: Henseleits Golf-Märchen von Paris Stand: 11.08.2024 13:02 Uhr Die Hamburgerin Esther Henseleit hat mit ihrer Silbermedaille für den größten Olympia-Erfolg der deutschen Golfgeschichte gesorgt. Der Aufstieg der 25-Jährigen in die Weltklasse gründet auch auf einer ganz besonderen Liebesgeschichte.

Kurz vor dem größten Moment ihrer Golfkarriere schien Henseleit selbst kaum zu begreifen, wie ihr geschieht. Überwältigt von ihrer famosen Finalrunde ließ sie sich am Sonnabend auf eine rote Couch neben ihren Trainer Reece Phillips fallen, jenen Mann, der zugleich ihr Verlobter ist. Das Paar schaute sich kurz tief in die Augen - und plötzlich begannen beide zu lachen. Sie habe dort gesessen "mit dem Wissen, eine Medaille gewonnen zu haben", sagte die Spielerin vom Hamburger Golf-Club Falkenstein ungläubig: "Und das mit meinem Verlobten zu teilen, ist sehr speziell."

Erste deutsche Golfmedaille in Olympia-Geschichte

Offen war in diesen Momenten im Clubhaus vor den Toren der Stadt der Liebe zunächst nur, ob es vielleicht sogar der Olympiasieg werden könnte. Die Neuseeländerin Lydia Ko musste noch das 18. Loch spielen. Es dauerte schließlich rund 45 Minuten, in denen die beiden entspannt einfach dort auf der Couch saßen. Sie warteten geduldig, bis die Silber-Sensation perfekt war.

Fast aus dem Nichts sorgte die 25-Jährige für die erste Medaille und den größten Olympiaerfolg der deutschen Golfgeschichte, der zugleich der sportliche Höhepunkt einer ganz besonderen Liebesgeschichte ist. Vor über drei Jahren hatte die gemeinsame Reise von Henseleit und Phillips begonnen. Sie lernten sich kennen, verbrachten viel Zeit miteinander, verliebten sich und trieben zugleich die Golfkarriere voran - die Hochzeit soll im kommenden Sommer folgen.

Trainer und Verlobter Reece Phillips als ruhender Pol

"Freund, Trainer, Caddie", so sei die Reihenfolge gewesen, verriet Phillips in einem Interview mit "golf.de". Die Beziehung hätte sich "fast natürlich" entwickelt. "Wir blieben abends auf, redeten über alles, was mit Golf zu tun hat und sahen uns Golfschwungvideos an." Henseleit betonte nach ihrem Silbercoup, wie wichtig die Doppelrolle ihres Partners für sie sei.

"Es hilft auf jeden Fall, wenn man jemanden an der Tasche hat, der einen so gut kennt und weiß, was er in welchen Momenten sagen muss", sagte sie bei "Eurosport" über ihren Wegbegleiter, mit dem sie in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona lebt. Etwa "um mir Mut zuzusprechen oder mich zu beruhigen, wenn es mal nicht läuft".

Henseleit mit sensationeller Aufholjagd

Gelegenheiten dafür gab es in den vier Runden von Paris zuhauf. An Tag drei fiel Henseleit gar zwischenzeitlich aus den Top 30 heraus, ehe die große Aufholjagd in der Schlussrunde von Rang 13 aus folgte. "Ich habe mir gesagt: Es ist eine Medaille oder nichts. Ich musste aggressiv spielen", betonte Henseleit. Gesagt, getan. Phillips war dabei immer an ihrer Seite, einen Kuss gab es auf den Grüns auch das eine oder andere Mal.

Bereits im Alter von neun Jahren hatte Henseleit ein Handicap von 21 vorzuweisen, vier Jahre später holte sie den deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse. 2019 gelang der Sprung zum Profi. Es folgten erste Turniersiege auf der European Tour, drei holte Henseleit bisher insgesamt, den letzten im Februar 2022 in Kenia.

"Es ist einfach unglaublich"

Im Südwesten von Paris düpierte Henseleit, die im Alter von acht Jahren und angeleitet von ihrer Mutter zum Golfsport gekommen war, die internationale Konkurrenz. Die Weltranglisten-54. räumte das Feld von hinten auf. Lediglich 66 Schläge benötigte Henseleit am Sonnabend, insgesamt kam sie auf 280. Nur Ko war besser (278). "Ich wusste, dass ich etwas Besonderes leisten muss, um eine Medaille zu gewinnen", sagte Henseleit: "Hier zu stehen, das Ding in meiner Hand zu halten, ist einfach unglaublich."

