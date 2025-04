Stand: 22.04.2025 12:02 Uhr Goalie Franzreb wechselt von Bremerhaven nach Mannheim

Nationaltorhüter Maximilian Franzreb wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Fischtown Pinguins Bremerhaven zu den Adler Mannheim. In der Kurpfalz unterschrieb der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag, wie sein neuer Club mitteilte. Durch die Abgänge von Arno Tiefensee nach Nordamerika zu den Dallas Stars und Felix Brückmann war bei den Adlern eine Vakanz auf der Torhüterposition entstanden. Bremerhaven hatte bereits in der Vorwoche in Leon Hungerecker (Nürnberg Ice Tigers) einen neuen Goalie verpflichtet. | 22.04.2025 12:01