Stand: 21.12.2022 21:17 Uhr Giesen Grizzlys verpassen Volleyball-Pokalfinale

Die Volleyballer der Grizzlys Giesen haben das Endspiel um den DVV-Pokal der Männer verpasst. Der TSV unterlag im Halbfinale dem großen Favoriten Berlin Volleys mit 1:3 (25:21, 20:25, 21:25, 15:25). Nach starkem Start der Gastgeber in Hildesheim steigerte sich der souveräne Bundesliga-Tabellenführer und ließ keinen Zweifel mehr am Sieg aufkommen. Im Finale trifft Berlin überraschend auf Düren. Titelverteidiger TSV Friedrichshafen verlor am Rhein mit 0:3 (19:25, 22:25, 22:25). | 21.12.2022 21:15