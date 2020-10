Geisterspiele im Profisport - Stillstand bei den Amateuren Stand: 28.10.2020 17:41 Uhr Der deutsche Sport wird von den verschärften Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern hart getroffen. Angesichts steigender Infektionszahlen darf der Profisport ab Montag im gesamten November nur noch ohne Zuschauer stattfinden, der Amateur- und Freizeitsportbetrieb wird weitestgehend untersagt.

Das beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch. Die Regelung gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Nach dem ersten Stillstand im März hatten es die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept geschafft, den unterbrochenen Spielbetrieb in den Bundesligen wieder aufzunehmen - zunächst vor Geisterkulissen.

Für die aktuelle Saison erhielt die DFL grünes Licht von der Politik, zumindest bis zu 20 Prozent der Gesamtkapazität der Stadien mit Zuschauern füllen zu dürfen. Allerdings hatten die örtlichen Behörden weiterhin das Recht, die Zuschauerzahl zu reduzieren oder gar einen Ausschluss zu veranlassen. Dies ist nach dem sprunghaften Ansteigen der Corona-Fallzahlen zuletzt vielerorts geschehen. Auch für das kommende Wochenende ist bereits für zahlreiche Partien beider Ligen eine drastische Herabsetzung oder der Ausschluss von Fans verfügt worden.

Handball & Co. geraten ohne Zuschauer in Bedrängnis

"Das ist ein Schlag ins Kontor, aber unter Berücksichtigung der Gesamtsituation vielleicht auch nachvollziehbar", sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Die Entscheidung widerspreche "eigentlich dem, was wir letzte Woche mit den Chefs der Staatskanzleien besprochen haben. Da war der Tenor noch eindeutig: Der Sport hat seine Hausaufgaben gemacht und trägt nicht zum Infektionsgeschehen bei." Er erhoffe sich mit Blick auf die finanziell angespannte Situation zahlreicher Clubs, eine "Entscheidung von der Politik, die auf Fakten basiert" und dass spätestens im Dezember wieder vor Zuschauern gespielt werden kann.

"Wir werden den Dialog noch mal suchen. Das ist aus meiner Sicht eine symbolische Entscheidung." HBL-Chef Frank Bohmann

"Aus unserer Sicht gibt es fachlich-hygienisch keine Gründe dafür", konstatierte auch Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga. "Es werden von uns Hygienekonzepte verlangt, für die wir viel Geld in die Hand nehmen und mit ausgewiesenen Experten zusammenarbeiten. Und obwohl die Testphase gezeigt hat, dass die Konzepte funktionieren, dreht man uns doch den Saft ab. Das ist bitter." Er sei allerdings froh, dass die Ligen zumindest ohne Zuschauer spielen dürfen. Die BBL startet am 6. November in ihre neue Saison.

Im Basketball, Handball, Eishockey oder Volleyball sind die Vereine deutlich stärker auf die Zuschauereinnahmen angewiesen als im Fußball. Ein radikaler zweiter Lockdown wäre für zahlreiche Vereine und Verbände wohl der Anfang vom Ende gewesen. Doch alleine schon Geisterspiele bescheren den großen Ligen gewaltige Probleme.

Stopp im Amateursport

Die Auswirkungen auf den Freizeit- und Amateursport, der ab dem 2. November bis Ende des Monats deutschlandweit pausiert, sind ebenfalls extrem. Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder werden geschlossen. Vereine dürfen nicht mehr trainieren. Allein der Individualsport, wie etwa alleine joggen gehen, ist weiter erlaubt.

