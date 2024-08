Stand: 10.08.2024 09:14 Uhr Fußball-Oberliga: FC Anker Wismar siegt, Dynamo Schwerin scheitert

In der Fußball-Oberliga hat der FC Anker Wismar im zweiten Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Wie schon zum Saisonauftakt wartete ein Gegner aus Mecklenburg-Vorpommern auf Anker - diesmal die TSG Neustrelitz. Mit 2:0 gewannen die Wismarer auswärts. Die Tore schossen Nico Billep und Malte Thesenvitz. Ein Traumstart in die neue Saison für den FC Anker, der damit sogar vorübergehend die Tabellenführung übernimmt. Deutlich schlechter lief es für Dynamo Schwerin: Die Schweriner verloren zu Hause mit 1:2 gegen Tasmania Berlin. Tasmania ging nach gut einer halben Stunde in Führung und erhöhte direkt nach Wiederanpfiff auf zwei Tore Vorsprung. Der Anschlusstreffer der Schweriner durch Benny Haese kam in der 83. Minute zu spät. Damit verbucht Dynamo die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Wie schon in der vergangenen Saison misslingt den Schwerinern der Saisonstart. In der kommenden Woche steht die erste Runde im Landespokal an. Gegner der SGD ist die LSG Elemenhorst. Auf Anker wartet in der ersten Pokalrunde der Poeler SV.

