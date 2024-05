Stand: 21.05.2024 10:47 Uhr Für die EM: HSV übergibt Volksparkstadion an die UEFA

Bis Anfang Juli ist Fußball-Zweitligist Hamburger SV nur noch Gast in seinem eigenen Volksparkstadion. Am Dienstag, zwei Tage nach dem Saisonende, hat der Club die Arena an den europäischen Fußballverband UEFA übergeben. In Hamburg finden fünf EM-Spiele statt. Unter anderem werden alle HSV-Werbeflächen neutralisiert - die UEFA präsentiert dann ihre eigenen Sponsoren. Wenn die HSV-Profis Ende Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen, müssen sie vom Stadion ins benachbarte Nachwuchsleistungszentrum umziehen. Für den Verein lohnt sich der Aufwand: Der HSV kassiert pro EM-Spiel annähernd eine halbe Million Euro an Miete - insgesamt also rund 2,5 Millionen Euro. | 21.05.2024 10:40