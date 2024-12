Stand: 26.12.2024 20:04 Uhr Füllkrug siegt mit West Ham United am "Boxing Day"

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug hat mit West Ham United am "Boxing Day" in der englischen Premier League einen Erfolg gefeiert. Beim 1:0-Sieg der "Hammers" beim FC Southampton bereitete der Angreifer den Treffer durch Jarrod Bowen (59.) mit dem Hinterkopf vor. West Ham ist nun seit vier Spielen ohne Niederlage. Füllkrug wartet weiter auf seinen ersten Treffer in der Premier League. Der gebürtige Hannoveraner war allerdings auch lange wegen einer Achillessehnenreizung ausgefallen. | 26.12.2024 20:03