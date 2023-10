Stand: 24.10.2023 16:47 Uhr Frauen-Bundesliga: Termine der "Wölfinnen" und des SV Werder fixiert

In der Frauen-Fußball-Bundesliga sind die nächsten Spieltage zeitgenau terminiert worden. Spitzenreiter VfL Wolfsburg empfängt im Rahmen des 7. Spieltags am Sonntag, 12. November, den SC Freiburg (14 Uhr). Die Frauen des SV Werder Bremen spielen tags zuvor bei RB Leipzig (11. November, 12 Uhr). Am 8. Spieltag haben die "Wölfinnen" am Sonnabend, 18. November, um 14 Uhr den MSV Duisburg zu Gast, die Werder-Frauen empfangen am Sonntagabend Meister Bayern München (19. November, 18.30 Uhr). Ergebnisse und Tabelle der Frauen-Bundesliga | 24.10.2023 16:44