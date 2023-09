Stand: 07.09.2023 11:43 Uhr Frauen-Basketball: EM-Vorrunde 2025 in Hamburg

Vor der Heim-WM 2026 (4. bis 13. September in Berlin) kommt es in Hamburg zu einem weiteren Highlight für Fans des Frauen-Basketballs. Deutschland wurde als Co-Gastgeber der EM 2025 ausgewählt, in der Hansestadt spielt eine von vier Vorrundengruppen. Das Turnier ist für die zweite Juni-Hälfte angesetzt. Die EuroBasket wird erstmals von vier Ländern ausgerichtet. Tschechien, Italien und Griechenland sind die übrigen Gastgeber, die Finalrunde der 40. Auflage geht in der Metropole Athen über die Bühne. | 07.09.2023 11:44