Stand: 17.07.2023 16:37 Uhr "Fortuna für alle": Spiele gegen St. Pauli und BTSV kostenlos

Die Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig sind Teil eines Pilotprojekts des Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf. Im Rahmen des neuen Konzepts "Fortuna für alle" werden insgesamt drei Heimspiele der Düsseldorfer in der kommenden Spielzeit ohne Eintrittsgeld angeboten. Das Freispiel gegen St. Pauli findet am letzten Januarwochenende 2024 statt, Braunschweig reist im April 2024 nach Düsseldorf. Die erste für Fans kostenlos Partie findet am 21. Oktober gegen den 1. FC Kaiserslautern statt. Über das genaue Vorgehen der Bewerbung um die Tickets will Fortuna rechtzeitig informieren. | 17.07.2023 16:37