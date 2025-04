Stand: 13.04.2025 13:23 Uhr Formel 3: Hamburger Tim Tramnitz belohnt sich nach Aufholjagd mit Podium

Motorsport-Talent Tim Tramnitz aus Hamburg hat in Bahrain seinen zweiten Podiumsplatz in einem Hauptrennen der Formel 3 eingefahren. Nach Punkten im Sprint am Sonnabend lieferte er am Sonntag als Dritter eine starke Leistung ab. Der 20-Jährige kämpfte sich erneut von Startplatz 13 aus eindrucksvoll nach vorne. "Das war eins der besten Rennen meines Lebens", funkte Tramnitz nach der Zieldurchfahrt. Der Red-Bull-Junior nahm beim zweiten Saisonsieg von Rafael Camara (Trident/Brasilien) 15 Punkte mit. Zweiter wurde der Brite Callum Voisin (Rodin Motorsport). In der Gesamtwertung liegt Tramnitz in seinem Boliden von MP Motorsport nun mit insgesamt 30 Zählern auf Rang zwei, 26 hinter Camara. | 13.04.2025 13:22