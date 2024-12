Stand: 04.12.2024 13:15 Uhr European League of Football: Zwei Teams weg, eines neu

Die European League of Football (ELF), in der auch die Hamburg Sea Devils spielen, geht mit einem leicht veränderten Teilnehmerfeld in die neue Saison - und mit einem Team weniger. Die Barcelona Dragons und die Milano Seamen ziehen sich zurück, in Nordic Storm aus Kopenhagen gibt es aber nur einen Nachrücker. Im Mai startet die neue Saison mit insgesamt 16 Teams, aus Deutschland sind neben Hamburg und Titelverteidiger Rheinfire Düsseldorf die Munich Ravens, Frankfurt Galaxy, die Cologne Centurions und Stuttgart Surge dabei. | 04.12.2024 13:15