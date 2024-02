Stand: 05.02.2024 16:06 Uhr Erras verlängert bis 2026 bei Holstein Kiel

Patrick Erras bleibt bei Holstein Kiel. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag bekanntgab, haben die KSV und der Innenverteidiger sich auf die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026 geeinigt. "Patrick Erras hat sich zu einer wichtigen Säule in unserem Defensivverbund entwickelt", sagt Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. "Daher sind wir froh, ihn auch über den Sommer hinaus in unserem Team zu haben." Der 29-Jährige war 2021 von Werder Bremen zu den "Störchen" gekommen und hat bisher 61 Partien für die KSV bestritten. | 05.02.2022 16:04