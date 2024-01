Stand: 30.01.2024 12:05 Uhr Eintracht Braunschweig verlängert mit Co-Trainer Pfitzner

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Co-Trainer Marc Pfitzner vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der neue Kontrakt des Ex-Profis läuft nun bis zum 30. Juni 2026. Zudem hat Pfitzner die Pro-Lizenz-Ausbildung für die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball begonnen. Der 39-Jährige einer von 17 Teilnehmern beim 70. Pro-Lizenz-Lehrgang am DFB-Campus in Frankfurt. | 30.01.2024 12:04