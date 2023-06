Stand: 13.06.2023 13:56 Uhr Eintracht Braunschweig holt Offensivspieler Gómez

Eintracht Braunschweig hat Offensivspieler Johan Gómez vom Drittliga-Absteiger FSV Zwickau verpflichtet. Der 21 Jahre alte US-Amerikaner erhält nach Angaben des Fußball-Zweitligisten vom Dienstag einen Zweijahresvertrag. In der vergangenen Saison kam Gómez in 35 Ligapartien zum Einsatz, in denen er für Zwickau sechs Treffer erzielte. | 13.06.2023 13:47