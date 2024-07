Stand: 21.07.2024 17:38 Uhr Eintracht Braunschweig gewinnt Testspiel gegen Cottbus

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat auch das zweite Testspiel des Wochenendes gegen einen Drittligisten gewonnen. Dem 2:1 am Sonnabend gegen den FC Hansa Rostock ließ das Team von Trainer Daniel Scherning am Sonntag ein 3:2 (2:1) über Energie Cottbus folgen. Der erst 19 Jahre alte Max Marie erzielte dabei zwei Treffer für die Niedersachsen (6.,90.). Zudem traf Rayan Philippe in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) für die Eintracht. Sommerfahrplan | 21.07.2022 17:38