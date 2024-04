Stand: 19.04.2024 14:52 Uhr EM-Qualifikation: DFB-Frauen in Rostock gegen Polen

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten Ende Mai das erste von zwei EM-Qualifikationsspielen gegen Polen im Rostocker Ostseestadion. Die Partie des dritten Spieltages findet am 31. Mai um 20.30 Uhr statt. Zuletzt hatte die DFB-Auswahl im Dezember ein 3:0 gegen Dänemark in Rostock gefeiert. In die EM-Quali startete die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch mit zwei Siegen in Österreich (3:2) und gegen Island (3:1). Das Rückspiel in Polen steigt am 4. Juni. Die beiden Gruppenersten erhalten jeweils ein direktes Ticket für die Endrunde 2025 in der Schweiz. | 19.04.2024 14:45