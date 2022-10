Stand: 24.10.2022 21:52 Uhr Dritte Liga: SV Meppen rutscht auf Abstiegsplatz

Nach dem Montagsspiel in der dritten Fußball-Liga ist der SV Meppen in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Konkurrent Hallescher FC setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen Schlusslicht SpVgg Bayreuth durch und kletterte an den kriselnden Emsländern (jetzt 17.) vorbei auf Rang 15. Auch am VfL Osnabrück zog der HFC dank einer um einen Treffer besseren Tordifferenz vorbei. Der VfL rangiert auf Platz 16 mit zwei Punkten Vorsprung vor Meppen. | 24.10.2022 21:51