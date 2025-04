Stand: 04.04.2025 21:19 Uhr Dritte Liga: Hannover 96 II verliert knapp gegen Dresden



Hannover 96 II hat dem Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden am 31. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen großen Kampf geliefert, am Ende aber doch die zu erwartende Niederlage kassiert. Die Niedersachsen mussten sich am Freitagabend zu Hause mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Für den Tabellenvorletzten aus Hannover, der nur eines seiner letzten elf Spiele gewonnen hat, waren Valmir Sulejmani (41.) und Eric Uhlmann (87.) erfolgreich. Ergebnisse und Tabelle | 04.04.2025 21:02