Stand: 08.03.2025 16:16 Uhr Dritte Liga: Hannover 96 II verliert bei Stuttgart II

In der 3. Fußball-Liga hat Hannover 96 II am Sonnabend eine weitere Niederlage kassiert. Der Tabellenvorletzte musste sich am 27. Spieltag mit 1:2 (1:1) beim VfB Stuttgart II geschlagen geben. Eric Uhlmann traf für die Niedersachsen (33.). Ergebnisse und Tabelle | 08.03.2025 16:10