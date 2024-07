Stand: 08.07.2024 18:07 Uhr Deutsche Fußballerinnen ohne Wolfsburgerin Popp gegen Island

Für Kapitänin Alexandra Popp hat die kurze Olympiavorbereitung der deutschen Fußballerinnen mit einem Rückschlag begonnen. Die 33-Jährige von Pokalsieger und Vizemeister VfL Wolfsburg verpasst wegen einer Reizung am Fuß das EM-Qualifikationsspiel am Freitag (18.15 Uhr) in Reykjavik gegen Island. Popp, die am Montag noch an der offiziellen Einkleidung für die Sommerspiele in Paris teilgenommen hatte, soll vier Tage später in Hannover gegen Österreich (16. Juli, 19 Uhr/live im Ersten) aber wieder zur Verfügung stehen. | 08.07.2024 18:07