Deutliche Pleite für Fischtown Pinguins Bremerhaven bei Servette Genf

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven stehen in der Champions Hockey League (CHL) nach einer klaren Niederlage beim Titelverteidiger Servette Genf vor dem Aus. Der deutsche Vizemeister verlor das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstagabend beim Favoriten aus der Schweiz deutlich mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) und benötigt im zweiten Duell am 17. Dezember in der eigenen Halle eine Aufholjagd. Schon im ersten Drittel lagen die Bremerhavener in Genf nach Treffern von Theodor Lennström (9.) und Markus Granlund (19.) mit 0:2 zurück. Sami Vatanen (27.) in Überzahl und Alessio Bertaggia (53.) erhöhten später noch. | 03.12.2024 22:14