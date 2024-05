Stand: 11.05.2024 10:59 Uhr "Der hat es verdient": St.-Pauli-Trainer gönnt Kiel den Aufstieg

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli gönnt neben seinem eigenen Team auch dem Nordrivalen und direkten Konkurrenten Holstein Kiel den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. "Wer so lange so beständig oben mitspielt: Der hat es am Ende des Tages auch verdient, aufzusteigen. Das ist meine Meinung", sagte Hürzeler über die Kieler. Am vorletzten Zweitliga-Spieltag an diesem Wochenende können sowohl Spitzenreiter Holstein Kiel als auch der Tabellenzweite aus Hamburg den Aufstieg vorzeitig perfekt machen. Sollten die Kieler am Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) das Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen, stünden sie und St. Pauli vorzeitig als Aufsteiger fest. Im Falle eines Unentschiedens oder eines Düsseldorfer Siegs, könnte der FC St. Pauli immer noch am Sonntag beim eigenen Heimspiel gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück alles klarmachen. | 11.05.2024 11:00