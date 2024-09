Stand: 23.09.2024 14:37 Uhr Davis Cup: Zverev-Einsatz offen

Der Einsatz des Hamburgers Alexander Zverev bei der Davis-Cup-Endrunde in Malaga ist weiterhin offen. Teamkapitän Michael Kohlmann nominierte für die Finals vom 19. bis 24. November vorerst Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sowie die beiden Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz. Der fünfte Platz im Team wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vergeben. "Damit bleibt die Möglichkeit bestehen, dass auch Alexander Zverev die Mannschaft kurzfristig noch verstärken kann", teilte der Deutsche Tennis-Bund (DTB) mit. Aktuell kämpft der 27-Jährige wieder mit einer Erkältung. Beim Laver Cup in Berlin hatte er Fieber. In den Monaten zuvor klagte er über Schwindel und Husten. | 23.09.2022 14:18