Stand: 16.10.2023 07:57 Uhr Darts: Pietreczko sorgt in Hildesheim für Sensation

Darts-Profi Ricardo Pietreczko hat für einen sportlichen Coup gesorgt und nach Max Hopp (2018 in Saarbrücken) als erst zweiter Deutscher überhaupt ein Turnier auf der European Tour gewonnen. Der 28-Jährige mit dem Spitznamen Pikachu besiegte in Hildesheim nacheinander Stephen Bunting (6:4) sowie die ehemaligen Weltmeister Michael van Gerwen (7:6) und Peter Wright (8:4). Mit dem Erfolg qualifizierte sich der Nürnberger auch für die Darts-EM in Dortmund (26.-29. Oktober). | 16.10.2023 07:55