Stand: 28.10.2024 15:48 Uhr DHB-Team: Gislason nominiert Hannovers Stutzke nach

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason plagen vor den EM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz am 7. November (18.30 Uhr) in Mannheim und dem Gastspiel in der Türkei drei Tage später weitere Personalsorgen. Nach Juri Knorr und Julian Köster fällt nun auch Philipp Weber aus. Für den Magdeburger nominierte Gislason Lukas Stutzke von der TSV Hannover-Burgdorf nach. Der 26-Jährige ist nach seinen Teamkollegen Joel Birlehm, Justus Fischer und Renars Uscins sowie Andreas Wollf, Rune Dahmke, Lukas Zerbe (alle Kiel) und Johannes Golla (Flensburg) der achte Nordprofi im DHB-Kader. | 28.10.2024 15:48