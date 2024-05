Stand: 06.05.2024 13:35 Uhr DFB sperrt Braunschweigs Krauße für zwei Spiele

Für Robin Krauße von Eintracht Braunschweig ist die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga schon jetzt vorbei. Nach der Roten Karte am Sonnabend beim 3:3 in Fürth hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Mittelfeldspieler für die beiden letzten Zweitliga-Spiele gegen den SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) und den 1. FC Kaiserslautern gesperrt. Krauße könnte damit erst frühestens in zwei möglichen Relegationsspielen gegen den Tabellendritten der Dritten Liga wieder zum Einsatz kommen. | 06.05.2024 13:34