Stand: 09.12.2024 19:36 Uhr DFB räumt ein: Keine kalibrierte Linie bei Wolfsburger Siegtor gegen Mainz

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eingeräumt, dass beim 4:3-Siegtor des VfL Wolfsburg im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 die Abseitsfrage trotz langer Video-Überprüfung nicht final geklärt werden konnte. "Aufgrund des dichten Knäuels an Mainzer Abwehrspielern, die sich teilweise gegenseitig verdeckten, ließ sich bei den zur Verfügung stehenden Kameraperspektiven keine kalibrierte Linie ziehen, die zweifelsfrei nachgewiesen hätte, dass sich wirklich kein relevantes Körperteil eines Mainzers näher an der Torlinie befand als Winds Fußspitze", sagte Alex Feuerherdt, Kommunikationschef der DFB Schiedsrichter GmbH, dem "kicker". Referee Timo Gerach und seine Assistenten hatten am Sonntagabend das letzte Tor des Spiels durch Jonas Wind (90.+4) gegeben, der Kölner Keller schaute sich die Szene minutenlang an - ohne abschließende Erkenntnis. | 09.12.2024 19:34