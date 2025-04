Stand: 07.04.2025 20:02 Uhr DFB-Sportgericht sperrt Hansa Rostocks Rossipal für ein Spiel

Drittligist FC Hansa Rostock muss am Mittwoch (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Nordduell beim VfL Osnabrück auf Alexander Rossipal verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Verteidiger am Montag wegen "unsportlichen Verhaltens" für ein Spiel. Rossipal war am Sonntagabend in der Rostocker Auswärtspartie bei Rot-Weiss Essen (1:2) in der 28. Minute nach einer Notbremse von Schiedsrichter Martin Speckner mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen worden. | 07.04.2025 20:01