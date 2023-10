Stand: 23.10.2023 13:28 Uhr DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg-Werder am Freitag, HSV am Sonnabend

Die Partie des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen im DFB-Pokal der Frauen ist am Montag zeitgenau terminiert worden. Wie der Deutsche Fußballbund bekanntgab, wird das Duell des Vizemeisters mit dem SVW am Freitag, 24. November, um 18 Uhr stattfinden. Aus dem Norden ist noch Zweitligist HSV in der Runde der letzten 16 vertreten. Die Hamburgerinnen spielen am Sonnabend, 25. November, um 14 Uhr gegen Bundesligist Bayer Leverkusen. Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal der Frauen | 23.10.2023 13:28