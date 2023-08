Stand: 10.08.2023 11:35 Uhr DFB-Pokal: Mehr als 10.000 Zuschauer bei Teutonia - Leverkusen

Fußball-Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen kann in seiner Erstrunden-Partie im DFB-Pokal am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen auf eine große Zuschauerunterstützung setzen. Wie der Club am Freitag mitteilte, sind für das Spiel, das im Millerntor-Stadion ausgetragen wird, schon mehr als 10.000 Eintrittskarten verkauft worden. "Wir rechnen mit 11.000 bis 12.000 Zuschauern", sagte der Sportliche Leiter und Clubvorsitzende Liborio Mazzagatti. | 10.08.2023 11:33