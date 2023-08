Stand: 11.08.2023 14:48 Uhr DFB-Pokal: HSV-Trainer Walter setzt auf Ersatztorhüter Raab

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird in dieser Saison in allen DFB-Pokalspielen mit Ersatzkeeper Matheo Raab im Tor antreten. Dies kündigte Cheftrainer Tim Walter vor der Erstrundenpartie der Hanseaten am Sonntag (13.00 Uhr im NDR Livecenter) beim Drittligisten Rot-Weiß Essen an. Noch in der vergangenen Spielzeit war Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandez auch im Pokal stets berücksichtigt worden, im Punktspielalltag wird der 30-Jährige auch die Nummer eins bleiben. "Aber Matheo pusht Daniel im Training, deshalb hat er sich Einsatzzeit verdient", sagte Walter. | 11.08.2023 14:20