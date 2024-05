Stand: 21.05.2024 14:19 Uhr DFB-Frauen wieder mit Popp und Hegering gegen Polen

Mit den Rückkehrerinnen Alexandra Popp und Marina Hegering geht Bundestrainer Horst Hrubesch in die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen. Der 73-Jährige nominierte am Dienstag 23 Spielerinnen für die Partien am 31. Mai (20.30 Uhr) in Rostock und am 4. Juni (18 Uhr/live im Ersten) im polnischen Gdynia. Die beiden Stammkräfte vom VfL Wolfsburg hatten zuletzt beim 3:2 in Österreich und 3:1 gegen Island verletzt gefehlt. | 21.05.2024 14:18