Stand: 26.03.2024 14:15 Uhr DFB-Frauen in der EM-Qualifikation ohne Popp und Hegering

Ohne die verletzte DFB-Kapitänin Alexandra Popp gehen die deutschen Fußballerinnen in die EM-Qualifikationsspiele in Österreich und gegen Island. Die 32 Jahre alte Stürmerin vom VfL Wolfsburg fehlt ebenso im Aufgebot von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch wie ihre Clubkollegin und Abwehrchefin Marina Hegering. Die DFB-Frauen starten am 5. April (20.30 Uhr/live im Ersten) in Linz gegen Österreich sowie am 9. April (18.10 Uhr/ZDF) in Aachen gegen Island in die Ausscheidung für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz. Mit dabei sind vom VfL Wolfsburg Merle Frohms, Kathrin Hendrich, Jule Brand, Vivien Endemann und Lena Oberdorf. | 26.03.2024 14:15