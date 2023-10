Stand: 01.10.2023 21:00 Uhr DEL: Pinguins überzeugen, Grizzlys verlieren in der Overtime

Die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen starken Auftritt gegen die Schwenninger Wild Wings hingelegt. Die Bremerhavener siegten am Sonntag mit 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Ziga Jeglic und Alex Friesen trafen doppelt. Manager Charly Fliegauf sah an seinem 63. Geburtstag eine 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)-Overtime-Niederlage seiner Grizzlys Wolfsburg gegen die Iserlohn Roosters. Ergebnisse/Tabelle | 01.10.2023 20:45