Stand: 25.10.2024 23:43 Uhr DEL: Niederlagen für Bremerhaven und Wolfsburg

Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer verlor am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) gegen die Kölner Haie und verpasste es damit, den Rückstand auf den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt zu verkürzen. Auch Nordrivale Wolfsburg Grizzlys kassierte am Freitag eine Niederlage. Die Niedersachsen unterlagen Nürnberg zu Hause mit 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Ergebnisse und Tabelle | 25.10.2024 23:41