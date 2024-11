Stand: 21.11.2024 21:54 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg besiegen Augsburger Panther

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Donnerstagabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Sieg eingefahren. Die Niedersachsen gewannen gegen die Augsburger Panther mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Nicholas Caamano traf zum 1:0 für die Gastgeber (31.), Luis Schinko erzielte in der 54. Minute den Siegtreffer. Augsburgs Jason Bast gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich (42.). | 21.11.2024 21:54