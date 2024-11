Stand: 01.11.2024 21:47 Uhr DEL: Fischtown Pinguins siegen in Düsseldorf

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 14. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drei Punkte eingesammelt. Der Vizemeister setzte sich am Freitagabend beim Tabellenletzten Düsseldorfer EG mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) durch. Die Tore für die Norddeutschen erzielten Nino Kinder (8.), Felix Maegaard Scheel (24.) und Ziga Jeglic (50.). Die Grizzlys Wolfsburg hatten sich bereits am Donnerstag zu Hause den Adlern Mannheim mit 4:6 geschlagen geben müssen. Ergebnisse und Tabelle DEL | 01.11.2024 21:32