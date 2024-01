Stand: 02.01.2024 21:56 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven verlieren bei Nürnberg Ice Tigers

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenzweite verlor am Dienstagabend bei den Nürnberg Ice Tigers, die zuvor Vorletzter waren, mit 2:4 (1:0, 0:3, 1:1). Christian Wejse (3.) und Miha Verlic (49.) waren für die Norddeutschen erfolgreich. Charlie Gerard (26.), Danjo Leonhardt (38.), Hayden Shaw (40.) und Daniel Schmölz (57.) trafen für Nürnberg. Die Grizzlys Wolfsburg spielen am Mittwochabend (19.30 Uhr) bei den Löwen Frankfurt. Ergebnisse und Tabelle DEL | 02.01.2024 21:56